При обрушении моста в Балтиморе погибли шесть человек – СМИ

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По меньшей мере шесть человек, по предварительной информации, погибли в результате обрушения моста в Балтиморе на востоке США. Об этом сообщает телеканал NBC News.

С заявлением выступил представитель береговой охраны США, который сообщил, что экстренные службы вряд ли смогут найти живыми в воде шестерых пропавших во время обрушения моста человек. Он отметил, что на это влияет в том числе низкая температура в воде, и заявил о приостановке поисково-спасательных операций.

Утром 26 марта в Сети появилось видео, на кадрах которого видно обрушение моста в американском штате. Грузовой корабль врезался в одну из опор, после чего сооружение рухнуло в воду. В реке оказалось несколько автомобилей, а сам корабль воспламенился и затонул.

В штате Мэриленд в связи со случившимся ввели режим чрезвычайного положения.