Более 60 пострадавших в "Крокусе" выписаны из стационаров

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Из стационаров под наблюдение врачей выписали 63 пострадавших в "Крокус Сити Холле", в том числе одного ребенка. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Кроме того, указал министр, состояние 22 пострадавших, среди которых два ребенка, оценивается как тяжелое. Также 34 пациента находятся в состоянии средней тяжести, здоровье еще 27 пострадавших улучшилось, поэтому их скоро могут выписать, добавил Мурашко и уточнил, что амбулаторную помощь получили 205 человек.

Ранее сообщалось, что после теракта в "Крокусе" в больницах Подмосковья лечится 91 человек. По данным подмосковсного Минздрава, из медучреждений выписали 30 человек. Всего же в больницах Московской области числится 121 пострадавший при теракте в концертном зале.

Теракт произошел вечером 22 марта. Злоумышленники открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание. Общее число погибших в "Крокусе" составляет 139 человек. При этом число пострадавших достигло 182 человек.

Силовики задержали 11 человек, в том числе четверых исполнителей теракта, которых отправили в СИЗО до 22 мая. 25 марта суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте, также 26-го числа суд отправил под стражу до 22 мая восьмого подозреваемого в теракте.