Сезон "Поющих мостов" стартует в Петербурге в ночь на 18 мая

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Сезон "Поющих мостов" стартует в Санкт-Петербурге в ночь на 18 мая. В этот день Дворцовый мост впервые разведут в этом году под классическую музыку, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства города.

Уточняется, что мероприятие будет сопровождать лазерная графика, связанная с Годом семьи в России и рядом знаковых юбилеев.

"В этом году отмечается 225 лет со дня рождения Александра Пушкина, 220 – Михаила Глинки, 125 – Владимира Набокова, 135 – Анны Ахматовой, 130 – Михаила Зощенко и Виталия Бианки", – говорится в сообщении.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, традиция "Поющих мостов" появилась в 2016 году. Шоу сочетает историческое и культурное наследие города с современными технологиями.

В этом году Дворцовый мост разведут под симфоническую музыку более 50 раз. Во время мероприятия гости услышат различные плейлисты, некоторые из которых приурочены к важным датам и событиям.

Беглов отметил, что лейтмотив нового сезона "Поющих мостов" станет 30-летие законодательного собрания Санкт-Петербурга, которое будет отмечаться в конце года.

Ранее москвичей пригласили на второй детский фестиваль искусств "Небо", который пройдет в Парке Горького с 1 и 2 июня. Глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что на девяти площадках фестиваля пройдут более 100 мероприятий. В этом году программа разнообразная и будет интересна не только детям, но и взрослым. Для гостей подготовлены научные эксперименты, спектакли-променады, мастер-классы по сценическому движению и музыкальным профессиям, постановки и концерты, рассказал Фурсин.