Новости мира: крупное землетрясение произошло в США

Крупное землетрясение произошло в американском штате Нью-Джерси, оно стало третьим по силе на северо-востоке США за последние 50 лет. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Толчки ощущались сразу в нескольких штатах, а очаг располагался на глубине около километра. Однако серьезных повреждений после землетрясения не произошло, и энергетическая система Нью-йорка в итоге не пострадала.

Местные фермеры вышли на митинги во Франции. Они выступают против ввоза дешевых украинских продуктов, также они недовольны повышением налогов и ростом цен на топливо для сельхозтехники. Более того, аграрии требуют отмены ограничений, связанных с экологическими нормами Евросоюза.

Япония ввела дополнительные антироссийские санкции. Еще более 160 товаров теперь нельзя ввозить в Россию. Это, в том числе, автомобильные моторные масла, аккумуляторы, а также электроинструменты. Кроме того, под запрет попало электро- и фотооборудование, а еще яхты и прогулочные и спортивные суда.

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