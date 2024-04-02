Несколько человек пострадали при стрельбе в школе в Финляндии

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Несколько человек получили ранения при стрельбе в школе в финском городе Вантаа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местной полиции.

Об инциденте стало известно около 09:08. Сразу после этого к школе выехали полицейские.

"Полиция задержала подозреваемого. Расследование продолжается", – говорится в сообщении.

До этого стрельба произошла в церкви в Техасе. Ее устроила женщина в возрасте 30–35 лет. Двое офицеров, находившихся не на дежурстве, оперативно среагировали и открыли ответный огонь по женщине, ликвидировав ее.

