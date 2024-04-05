Япония запретила экспорт в Россию 164 видов товаров

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Япония ввела дополнительные антироссийские санкции в связи с конфликтом на Украине. Об этом со ссылкой на министерство экономики, торговли и промышленности Японии сообщает ТАСС.

Токио запретит экспорт в РФ дополнительно 164 категорий товаров, среди которых масла для автомобильных двигателей, литий-ионные и никель-металлогидридные аккумуляторы, трубы для газо- и нефтепроводов, нитроцеллюлоза, плавучие краны и доки, яхты, прогулочные суда, пожарные катера и другое. Ограничения вступят в силу 17 апреля.

Кроме того, Япония запретит импорт российских непромышленных алмазов от 1 карата. В случае импорта алмазов до 1 карата потребуется соответствующее разрешение от министра экономики страны. Эта рестрикция начнет действовать с 10 мая.

Ранее Япония расширила санкционные списки против РФ из-за ситуации на Украине, внеся туда 12 физических лиц и 36 организаций. Персональные санкции, предусматривающие заморозку активов, были введены в частности против бизнесмена и сына бывшего губернатора Красноярского края Артема Усса, детского омбудсмена в Калужской области Ирины Агеевой, ее коллеги из Ростовской области Ирины Черкасовой и уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева.

