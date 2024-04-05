В Аргентине задержали пытавшегося проникнуть с мачете в президентский дворец – TN

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Полиция Аргентины задержала мужчину с мачете, который планировал проникнуть в президентский дворец. Об этом сообщает телеканал TN.

Министр безопасности республики Патрисия Буллрич рассказала, что мужчина 29 лет приблизился к президентскому дворцу Касе-Росаде с мачете и другими острыми предметами.

"Офицер федеральной полиции Янина Виоланте, увидев рукоятку в рюкзаке нападавшего, помешала ему и остановила его", – поделилась министр.

Согласно данным телеканала, мужчине 29 лет, он попытался проникнуть в дом правительства через незакрытое ограждение с боковой стороны дворца. Оно было открыто, поскольку из здания выходил один из чиновников.

При задержании мужчина кричал, что он бог и убьет президента.

Ранее сообщалось, что в президента Аргентины Хавьера Милея во время парада после церемонии его инаугурации кинули стеклянную бутылку. Бутылка пролетела в нескольких сантиметрах от головы Милея, когда тот стоял в открытом автомобиле со своей сестрой Кариной и махал рукой собравшимся гражданам. Сосуд попал в шею полицейскому, ему оказали медпомощь.