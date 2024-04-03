Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта перекрыли на юго-востоке Москвы из-за пожара в офисном здании. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Возгорание произошло на Смирновской улице, в доме 4Б. Из-за ЧП было принято решение перекрыть движение транспорта от дома 29, уточнили в Госавтоинспекции.

"Наши сотрудники обеспечивают регулировочно-распорядительные действия, в целях безопасности дорожного движения, дежурят несколько экипажей ДПС", – говорится в сообщении.

Водителей призвали выбирать пути объезда.

Как уточнили в телеграм-канале МЧС России, спасателям удалось локализовать возгорание на площади 200 квадратных метров, а позже ликвидировать. По данным ведомства, информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось о пожаре на пляже в парке имени Толстого в Химках, где на территории летнего бассейна загорелись деревянные постройки. В городе бушует сильный ветер, из-за чего огонь быстро распространился.