Спасатели МЧС локализовали пожар в многоэтажном доме на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели МЧС локализовали возгорание в многоэтажном доме на Ставропольской улице на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"На юго-востоке столицы огнеборцы МЧС России на пожаре спасли 7 человек", – говорится в сообщении.

Еще шесть человек, которые находились в доме в момент возгорания, покинули его самостоятельно. О пострадавших не сообщалось.

На данный момент возгорание продолжают ликвидировать 38 специалистов с применением 10 единиц техники. Локализовать пожар удалось на площади в 40 квадратных метров.

В связи с пожаром временно перекрыто движение по Ставропольской улице от проспекта 40 лет Октября до Краснодонской улицы, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса. Водителей призвали выбирать альтернативные маршруты.

До этого в ТиНАО загорелся магазин "Дикси". Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

