Новости мира: более 85 тыс человек эвакуировали в Казахстане из-за паводков

Более 85 тысяч человек эвакуировали в Казахстане из-за паводков, сообщили в местном МЧС. Известно, что в Актюбинскую область доставили гуманитарную помощь. Спасатели откачивают талую воду из жилого сектора, пока люди находятся в пунктах временного размещения. Всего режим чрезвычайной ситуации затронул девять регионов Казахстана.

В Неаполе прошел митинг против НАТО, который закончился столкновениями с полицией. Против демонстрантов применили дубинки и слезоточивый газ, чтобы не допустить их к театру "Сан-Карло". Там проходил концерт, посвященный 75-летию Альянса.

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