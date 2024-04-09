Новости мира: шторм спровоцировал пожары в Кейптауне

В окрестностях Кейптауна после шторма начались пожары. Выгорели бытовки и бараки, а люди остались без вещей и документов. Огонь местами уже перекинулся на лесные массивы. Тем временем в регионе экстренные службы все еще ликвидируют последствия урагана.

Тем временем сейм Польши 11 апреля обсудит либерализацию закона об абортах. Их запретили в стране в 1993 году. Исключение делают только при возникновении угрозы для жизни матери, и если беременность наступила после акта насилия.

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