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29 марта, 07:30

Происшествия

Новости мира: в Казахстане не могут справиться с последствиями наводнения

Новости мира: в Казахстане не могут справиться с последствиями наводнения

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Казахстан пока не может справиться с последствиями катастрофического наводнения. Из охваченных паводком районов все еще ведется эвакуация населения с помощью спецтехники. Спасатели на руках выносят стариков и младенцев из опасной зоны. Только за минувшие сутки спасти удалось порядка тысячи человек, в том числе сотни детей. Началось возведение временных укреплений.

Тем временем в Кении родственникам выдают первые тела людей, погибших год назад в секте религиозных фанатиков. Такой срок обусловлен необходимостью проведения ДНК-тестов для установления личностей из-за того, что тела были погребены в сырой земле. Известно, что все погибшие были членами секты, исповедовавшей экстремальное голодание для обретения вечной жизни. Ее жертвами стали 429 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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