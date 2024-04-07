Два человека попали в больницу после ДТП на Новослободской улице в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Два человека были доставлены в больницу после аварии на Новослободской улице в столице. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По информации ведомства, водитель BMW проехала на перекрестке на красный светофор. В результате чего автомобиль столкнулся с еще несколькими машинами на Новослободской улице в районе дома 54/56 в Москве.

Прокуратура Центрального административного округа проконтролирует выяснение обстоятельств ДТП. При этом в телеграм-канале столичного департамента транспорта предупредили, что движение может быть затруднено на этом участке, поэтому водителям посоветовали выбирать пути объезда.

Ранее пешеход погиб в результате ДТП на северо-востоке Москвы. Водитель автомобиля Mercedes наехал на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

