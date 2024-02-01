Дрифтеры устроили заезд на льду Москвы-реки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дрифтеры устроили опасные гонки на льду Москвы-реки, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что в ходе рейда транспортной полиции по акватории Москвы-реки и в районе Новорижского моста были замечены дрифтеры, устроившие заезд по прибрежному льду.

По словам представителя МВД, на нарушителей составлены 19 административных материалов по части 1 статьи 8.42 КоАП РФ. Уточняется, что им грозит штраф в размере от 3 до 4,5 тысячи рублей.

Между тем специалисты поисково-спасательной службы усилили контроль безопасности на реках и водоемах Москвы. Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков призвал жителей и гостей города не терять бдительность, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды.

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