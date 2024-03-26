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26 марта, 17:30

В мире

Новости мира: полиция Брюсселя разогнала протестующих фермеров водометами

Новости мира: полиция Брюсселя разогнала протестующих фермеров водометами

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Протестующих в Брюсселе фермеров разогнали водометами и слезоточивым газом после того, как они напали на полицию, забросав ее файерами, петардами, яйцами и навозом. Перед полицейскими заграждениями жгли костры. Движение по улицам города заблокировано десятками тракторов. Фермеры выступают против многочисленных соглашений о свободной торговле с не входящими в ЕС странами, в том числе с Украиной.

Тринадцать жителей Газы утонули, пытаясь достать гуманитарную помощь, сброшенную в море на севере сектора. Кадры с летящими с неба коробками, выложили в Сети. В итоге груз приземлился в воду. Всего американские самолеты сбросили более 460 тысяч единиц продовольствия. Как сообщают СМИ, несколько человек получили ранения в попытках добраться до коробок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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