Новости мира: полиция Брюсселя разогнала протестующих фермеров водометами

Протестующих в Брюсселе фермеров разогнали водометами и слезоточивым газом после того, как они напали на полицию, забросав ее файерами, петардами, яйцами и навозом. Перед полицейскими заграждениями жгли костры. Движение по улицам города заблокировано десятками тракторов. Фермеры выступают против многочисленных соглашений о свободной торговле с не входящими в ЕС странами, в том числе с Украиной.

Тринадцать жителей Газы утонули, пытаясь достать гуманитарную помощь, сброшенную в море на севере сектора. Кадры с летящими с неба коробками, выложили в Сети. В итоге груз приземлился в воду. Всего американские самолеты сбросили более 460 тысяч единиц продовольствия. Как сообщают СМИ, несколько человек получили ранения в попытках добраться до коробок.

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