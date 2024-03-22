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22 марта, 17:30

Происшествия

Новости мира: ливни спровоцировали наводнение в Колумбии

Новости мира: ливни спровоцировали наводнение в Колумбии

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Мощные ливни накрыли Колумбию и привели к наводнению в ряде регионов страны. Кроме того, в столице бушует сильный ветер, срывающий крыши с домов и школ.

Тем временем Запад может отправить свои войска на Украину уже через 2–3 месяца. Об этом сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, предыдущее развитие конфликта показывает, что невероятные поначалу события все чаще становятся реальностью. Например, Германия, которая когда-то заявляла, что не готова отправлять Украине смертоносное оружие, теперь передает Киеву дальнобойные ракетные системы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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