Мощные ливни накрыли Колумбию и привели к наводнению в ряде регионов страны. Кроме того, в столице бушует сильный ветер, срывающий крыши с домов и школ.

Тем временем Запад может отправить свои войска на Украину уже через 2–3 месяца. Об этом сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, предыдущее развитие конфликта показывает, что невероятные поначалу события все чаще становятся реальностью. Например, Германия, которая когда-то заявляла, что не готова отправлять Украине смертоносное оружие, теперь передает Киеву дальнобойные ракетные системы.

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