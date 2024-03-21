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21 марта, 19:30

Происшествия

Новости мира: селевые потоки затопили боливийскую столицу Ла-Пас

Новости мира: селевые потоки затопили боливийскую столицу Ла-Пас

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После проливных дождей в столице Боливии селевые потоки сходят прямо на улицы города. Вышедшие из берегов реки разрушили множество домов и размыли дороги. Сразу несколько жилых кварталов оказались отключены от водоснабжения и электричества.

Тем временем компания Илона Маска Neuralink показала, как человек с вживленным чипом играет в шахматы на компьютере. Благодаря импланту 29-летний пациент, которого восемь лет назад парализовало после аварии, смог управлять курсором при помощи мысли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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