Спасатели пробурили почти на треть скважину к заблокированным горнякам в Амурской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели почти на треть пробурили первую скважину, которая может предоставить им доступ к пропавшим на руднике "Пионер" горнякам. Об этом рассказали в телеграм-канале МЧС РФ.

"Первая скважина пробурена буровой установкой уже на 88 метров из необходимых 262 метров", – уточнили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что работы по бурению второй скважины уже запущены.

Сейчас психологи оказывают помощь и поддержку родственникам горняков, которые оказались под землей. Так, уже две семьи планируют разместиться в пункте временного нахождения в городе Зеи Амурской области.

О происшествии на руднике "Пионер" в Амурской области появилась информация вечером 18 марта. Из-за обвала, который возник внутри рудника, без связи остались 13 человек. В связи с этим ЧП СК по Амурской области уже завел уголовное дело.

Утром 20 марта стало известно, что спасатели за сутки расчистили уже 90 метров завалов. При этом общий объем рухнувшей породы составляет примерно 80 тысяч кубических метров.



Новости регионов: спасатели пробурят вторую скважину для спасения амурских горняков