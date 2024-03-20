20 марта, 07:01Происшествия
Спасатели планируют пробурить скважину на месте завала на руднике "Пионер"
Фото: ТАСС/пресс-служба Следственного комитета РФ
Спасатели за сутки расчистили 90 метров на руднике "Пионер", в котором под завалами находятся 13 человек. На объекте планируют пробурить скважину, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Амурской области Василий Орлов.
"Текущая обстановка на руднике Пионер в Зейском округе. За сутки спасатели расчистили 90 метров завала, постоянно идет откачка воды и пульпы. Связь с горняками в шахте по-прежнему отсутствует", – написал он.
Губернатор уточнил, что к шахтерам будет пробурена скважина по рекомендации специалистов из Кузбасса. По его словам, даже если проход не выведет на людей, в него можно будет опустить камеру, чтобы оценить обстановку и проложить линии связи.
Орлов также рассказал, что в Новокузнецке сейчас готовят к отправке на место происшествия три мощных насоса для откачки воды.
Обрушение горных пород произошло 19 марта на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области. На связь перестали выходить 13 горняков. Кроме того, были заблокированы входы в рудник.
Министр чрезвычайных ситуаций РФ Александр Куренков распорядился направить дополнительные силы для осуществления поисково-спасательной операции на руднике в Амурской области.
Новости регионов: режим ЧС ввели на руднике в Амурской области
Читайте также
- "Покровский рудник" подтвердил нахождение 13 человек в обрушившейся шахте
- Губернатор Приамурья взял на личный контроль ЧП на руднике