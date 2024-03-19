Глава МЧС поручил направить дополнительные силы на место обвала на руднике в Приамурье

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Министр чрезвычайных ситуаций РФ Александр Куренков распорядился направить дополнительные силы для осуществления поисково-спасательной операции на руднике в Амурской области, где на связь перестали выходить 13 горняков. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"На месте работают горноспасатели. Люди, находящиеся за завалом, знают, что им идут на помощь. Наши спасатели стараются работать с максимальной скоростью. В среднем удается проходить 100–200 метров за два часа", – сказал Куренков.

С его слов, грунт на месте происшествия местами жидкообразный, там есть крупногабаритные камни. В МЧС добавили, что на территорию произошедшего следуют спасатели из Приморья. Также был подготовлен резерв специалистов из Кузбасса.

В министерстве рассказали, что вертолеты и самолеты ведомства уже готовы к перевозке насосных систем. Вместе с тем была сформирована группа специалистов для оказания психологической поддержки пострадавшим.

Обрушение горных пород произошло 19 марта на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области. На связь перестали выходить 13 горняков. Кроме того, были заблокированы входы в рудник.

В связи с произошедшим Следственный комитет по Амурской области возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований безопасности при ведении работ". Проверку начали прокуратура Зейского района, а также региональное управление СК РФ.

В Амурской области ввели региональный режим ЧС. В свою очередь, Куренков и губернатор региона Василий Орлов доложили Владимиру Путин о ситуации с обвалом. Президент поручил принять все необходимые меры для спасения шахтеров.

Новости регионов: режим ЧС ввели на руднике в Амурской области