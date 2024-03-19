СК возбудил уголовное дело после обрушения на руднике в Амурской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет по Амурской области возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ ("Нарушение требований безопасности при ведении работ") после обрушения породы на подземном руднике. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В настоящее время следственной группой с привлечением следователей-криминалистов СКР проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и лица, ответственные за соблюдение правил безопасности, изымается необходимая документация", – добавили там.

По данным следователей, полученная информация будет проанализирована и сопоставлена с документами, которые регламентируют правила безопасности на этом участке работ.

До этого собственную проверку организовали прокуратура Зейского района, а также региональное управление СК РФ.

Об обрушении на руднике горно-гидрометаллургического комбината на территории Зейского муниципального округа стало известно вечером 18 марта. В шахте оказались заблокированы 13 человек, для их спасения отправились 25 спасателей и 4 единицы техники.

Также для помощи оказавшимся на руднике "Пионер" из Хабаровского края в Амурскую область вылетел вертолет МЧС РФ с еще 13 спасателями на борту. Объем завалов на объекте, где на связь не выходят 13 горняков, составляет 9 тысяч кубометров.