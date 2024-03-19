19 марта, 23:47Политика
Париж отказался от своих граждан, отрицая отправку военных на Украину – Захарова
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Парижа об отсутствии французских военных на Украине. Об этом она написала в телеграм-канале.
Ранее в Минобороны Франции сообщили, что заявления главы Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина о подготовке во Франции военных для отправки на Украину и их присутствии там являются дезинформацией.
"Неужели французские власти снова отказались от своих граждан?", – задалась вопросом Захарова.
17 января этого года Минобороны РФ заявило, что армия РФ поразила в Харькове здание с французскими наемниками. Согласно данным оборонного ведомства, были уничтожены более 60 бойцов, еще 20 боевиков были госпитализированы.
На этом фоне МИД РФ вызвал посла Франции в Москве Пьера Леви. Ему заявили, что смерть граждан Франции в Харькове лежит на совести Парижа, который поддерживает набор наемников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.
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