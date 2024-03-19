В СВР сообщили, что Париж опасается недовольства среди офицеров из-за потерь на Украине

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Военное руководство Франции из-за большого числа потерь французских военных на Украине опасается критики со стороны собственных офицеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

"Уже на нынешнем этапе фиксируются проблемы с поиском "добровольцев" для ротации и "замены выбывших" на украинском театре военных действий", – сказал директор СВР.

Ранее директор СВР России сообщил, что Франция готовит военный контингент для отправки на Украину. По его словам, на первом этапе он достигнет 2 тысяч человек. Он добавил, что французские военные станут не просто легитимной, а приоритетной целью для атак со стороны российских военных.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что нельзя исключать в будущем возможную отправку сухопутных западных войск Киеву. Спустя время он не отрицал и вероятного проведения страной каких-то наземных операций на Украине.

Глава фракции "Непокорившаяся Франция" Мануэль Бомпар заявил, что заявления Макрона играют на руку России. Как он утверждает, высказывания президента Франции должны были дезориентировать Москву, но в результате вышло наоборот, поскольку почти все страны ЕС и НАТО исключили отправку войск на Украину.



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