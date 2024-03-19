Нарышкин заявил, что Франция готовит 2 тыс человек для отправки на Украину

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Россия знает, что Франция уже готовит военный контингент для отправки на Украину. На первом этапе он достигнет 2 тысяч человек, заявил директор СВР РФ Сергей Нарышкин.

"Нынешнему руководству страны (Франции. – Прим. ред.) нет дела до гибели обычных французов и озабоченностей генералитета", – цитирует его ТАСС.

Однако Париж боится, что перебросить и разместить воинское подразделение таких размеров на Украине незаметно не получится, уверен Нарышкин. Кроме того, добавил директор СВР, французские военные станут не просто легитимной, а приоритетной целью для атак со стороны российских военных.

"Его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом", – отметил он.

В конце февраля французский президент Эммануэль Макрон заявил, что возможности отправки сухопутных войск Запада Киеву нельзя исключать в дальнейшем. Позднее он не исключил возможности проведения Францией каких-либо наземных операций на Украине.

Глава фракции "Непокорившаяся Франция" Мануэль Бомпар сказал, что слова Макрона играют на руку России. По его мнению, заявления французского лидера должны были дезориентировать Москву, однако в итоге получилось наоборот, так как почти все страны ЕС и НАТО отвергли отправку войск на Украину.

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