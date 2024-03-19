В Минобороны Франции назвали слова Нарышкина о войсках на Украине "дезинформацией"

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Заявления главы Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина о подготовке во Франции военных для отправки на Украину являются дезинформацией. Это следует из опубликованного в соцсети X заявления Минобороны Франции.

"Данные <...> являются еще одним примером систематического использования Россией массовой дезинформации", – говорится в сообщении.

В связи с этим в оборонном ведомстве Франции призвали население быть максимально бдительным.

До этого Нарышкин заявил, что Франция готовит к отправке на Украину две тысячи военных. Он также пояснил, что в случае присутствия иностранных военных на Украине они станут законной целью российской армии.

