19 марта, 21:45Политика
В Минобороны Франции назвали слова Нарышкина о войсках на Украине "дезинформацией"
Фото: ТАСС/EPA/ROBERT GHEMENT
Заявления главы Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина о подготовке во Франции военных для отправки на Украину являются дезинформацией. Это следует из опубликованного в соцсети X заявления Минобороны Франции.
"Данные <...> являются еще одним примером систематического использования Россией массовой дезинформации", – говорится в сообщении.
В связи с этим в оборонном ведомстве Франции призвали население быть максимально бдительным.
До этого Нарышкин заявил, что Франция готовит к отправке на Украину две тысячи военных. Он также пояснил, что в случае присутствия иностранных военных на Украине они станут законной целью российской армии.
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