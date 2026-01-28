Юрист Ушаков: перепродажа вещей в домовом чате может грозить уголовной ответственностью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Перепродажа вещей через чат соседей может привести к административной, а в ряде случаев и уголовной ответственности, рассказал изданию "Абзац" юрист Александр Ушаков.

Эксперт отметил, что в последнее время участились случаи так называемого карманного бизнеса – человек покупает вещи на барахолках по низкой цене, а затем перепродает их с наценкой соседям. Подобная деятельность может привлечь внимание налоговых органов.

Если проверка покажет, что продавец систематически получает доход, избегая уплаты налогов, ему грозит уголовная ответственность по статье 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов"). По словам Ушакова, поводом для проверки может стать даже разовая сделка, сумма которой превышает 100 тысяч рублей, особенно если она оформлена без договора.

"Превышение порога в 100 тысяч рублей может повлечь за собой проверки, приглашение посетить налоговый орган, а впоследствии, в зависимости от обоснования, приведет к обвинению по статье 199 УК РФ об уклонении от уплаты налогов", – пояснил специалист.

Кроме того, юрист обратил внимание на риски, связанные с выбором площадки для размещения объявлений. Публикация коммерческого предложения в запрещенных или заблокированных социальных сетях грозит административной ответственностью по статье 14.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства о рекламе"). В этом случае штраф для физических лиц может составить до 2 500 рублей.

Ранее юрист Денис Хмелевской рассказал, что владельцев домашних животных могут оштрафовать на 1 500–3 000 рублей за несоблюдение чистоты в местах общего пользования. А адвокат Вадим Багатурия, в свою очередь, уточнил, что за домашними животными надо обязательно убирать в лифтах и подъездах.