Юрист Хмелевской: владельцев питомцев могут оштрафовать за несоблюдение чистоты в домах

Фото: 123RF/lightfieldstudios

Владельцев домашних животных могут оштрафовать на 1 500–3 000 рублей за несоблюдение чистоты в местах общего пользования, заявил Москве 24 юрист Денис Хмелевской.

Он прокомментировал разработанный депутатами ГД законопроект, обязывающий хозяев убирать продукты жизнедеятельности своих животных в местах общего пользования в многоквартирных домах. Однако, согласно действующему законодательству, граждане обязаны убирать за своими питомцами только при выгуле.

В свою очередь, адвокат Вадим Багатурия уточнил, что за домашними животными надо обязательно убирать в лифтах и подъездах.

"При нарушении этого правила предусмотрена ответственность по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований (6.4 КоАП РФ) со штрафом от 500 до 1 000 рублей. Факт нарушения можно зафиксировать любым способом: с помощью видео, фотосъемки, свидетельских показаний соседей или сотрудников полиции", – отметил адвокат.

Багатурия подчеркнул, что управляющая организация вправе требовать компенсации затрат на устранение последствий подобных нарушений. Кроме того, если владелец животного отказывается возмещать расходы, компания может подать обращение в суд.

Также Хмелевской предупредил и о других штрафах. Например, в Москве за шум в период с 23:00 до 07:00 могут наказать на 1–2 тысячи рублей. За курение в подъездах, на лестничных клетках и лоджиях, если дым попадает в соседние квартиры, могут оштрафовать на сумму от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Отдельно регулируется использование жилых помещений не по назначению. Например, заявление в полицию может быть подано, если владелец квартиры организует производство, мастерскую или разводит животных для продажи, что доставляет неудобство соседям, отметил правозащитник.

"Порча общего имущества и умышленное уничтожение или повреждение стен, дверей, окон влечет административную ответственность в размере от 1 до 1,5 тысячи и от 300 до 500 рублей соответственно", – подчеркнул Хмелевской.

По его словам, за перепланировку предусмотрены штрафы 2–2,5 тысячи рублей, а за нарушение правил пожарной безопасности – 5–15 тысяч рублей. К последнему, в частности, относится размещение в подъезде ковриков, полок, шкафчиков или цветов, которые при горении выделяют опасный для жизни дым.

Ранее в России впервые назначили штраф за неубранную мочу питомца. Инцидент произошел с московской собачницей. Комментируя ситуацию, Хмелевской сказал, что владельцы собак не обязаны носить с собой бутылку воды для уборки за ними, так как это не предусмотрено законом.