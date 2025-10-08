Ветеринар Шеляков: прививки защищают питомцев от инфекций с улицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вакцинировать необходимо даже питомцев, которые не выходят за пределы квартиры, так как многие опасные инфекции попадают в дом с уличной одеждой и обувью. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Специалист подчеркнул, что вакцинация для питомцев является важной мерой профилактики, ведь она может спасти жизнь домашнему животному.

Он рассказал, что первые прививки котятам и щенкам ставят при достижении ими трех месяцев. Через несколько недель проводят повторный комплекс. Далее вакцинация повторяется ежегодно для поддержания иммунитета.

По словам Шелякова, лучше всего ставить прививки животным весной, так как большинство инфекций активизируются именно в это время года.

"Это связано с нашей климатической зоной: зимой инфекционные возбудители могут сохраняться в снегу, а когда начинается таяние, они выходят наружу", – сказал ветеринар.

Шеляков добавил, что многие вакцины являются комплексными. Они защищают сразу от нескольких заболеваний одновременно. Выбирать можно как импортные, так и отечественные препараты – эффективность у них одинаковая.

