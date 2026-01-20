Юрист Поляков: продажа игральных карт несовершеннолетним не запрещена в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Закон Российской Федерации не запрещает продавать игральные карты лицам, не достигшим 18 лет. Об этом в беседе с Агентством "Москва" сообщил доцент кафедры административного права и процесса имени Попова Московского государственного юридического университета имени Кутафина Максим Поляков.

По словам юриста, запрещается только играть в азартные игры в общественных местах. За это игроков могут оштрафовать на сумму от 100 до 500 рублей. При этом возраст административной ответственности наступает только в 16 лет. Если такое правонарушение совершает человек более молодого возраста, ответственность несут его законные представители.

Поляков напомнил, что закон действительно запрещает продавать некоторые товары несовершеннолетним. Речь идет об алкоголе, табачной продукции, энергетиках. Кроме того, лица младше 16 лет не смогут купить петарды и пиротехнические изделия.

Ранее в СМИ появилась информация, что игральные карты якобы перестали продавать детям в столичных магазинах Fix Price. Уточнялось, что кассиры просят предъявить паспорт и отказывают в покупке.

В пресс-службе Fix Price заявили, что косвенно такая продажа может нарушать законодательство, если известно, что карты приобретаются для участия в азартных играх. В связи с этим компания старается минимизировать любые риски, особенно если речь идет о детях.

