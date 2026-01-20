Fix Price: прямого запрета на продажу игральных карт детям нет

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Прямого запрета на продажу игральных карт несовершеннолетним в магазинах Fix Price нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщил, что игральные карты якобы перестали продавать детям в столичных магазинах сети. Уточнялось, что кассиры Fix Price теперь требуют от несовершеннолетних паспорт и отказывают в покупке.

"Прямого запрета на продажу игральных карт детям нет, но косвенно такая продажа может нарушать законодательство, если известно, что карты приобретаются для участия в азартных играх", – добавили в пресс-службе.

Поэтому компания стремится минимизировать любые риски, особенно если речь идет о детях, заключили в Fix Price.

Ранее в ГД приняли закон, позволяющий россиянам с 1 сентября 2026 года устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно будет направить в единый регулятор азартных игр соответствующее заявление.

Срок отказа от игр не может составлять менее 12 месяцев, а само заявление не может быть отозвано. Выйти из перечня можно будет по истечении указанного срока либо на основании другого заявления.

