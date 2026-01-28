Politico: премьер Словакии выразил обеспокоенность психологическим состоянием Трампа

Фото: ТАСС/АР/Alex Brandon

Премьер Словакии Роберт Фицо в беседе с европейскими коллегами выразил беспокойство по поводу психологического состояния президента США Дональда Трампа, сообщает RT со ссылкой на Politico.

Фицо поделился своими впечатлениями от личной встречи с американским лидером, использовав слово "опасный" для описания производимого им впечатления.

Ранее сообщалось, что племянница президента США Мэри допустила, что у Трампа может быть болезнь Альцгеймера. По ее словам, ее настораживает поведение дяди и выражение его лица.

Мэри описала его как взгляд "оленя, застывшего в свете фар". Она добавила, что Трамп создает впечатление человека, который теряет ориентацию во времени и пространстве.