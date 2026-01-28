Воронежец устроил ребенку аттракцион, спустив его на тросе из окна многоэтажки

Фото: телеграм-канал Mash

Пьяный житель Воронежа устроил ребенку экстремальный аттракцион – спустил его на тросе из окна многоэтажки, а затем поднял обратно, прокуратура уже организовала проверку, сообщили в ведомстве.

В местных СМИ и телеграм-каналах распространилось видео с инцидентом. Уточнялось, что воронежец выпивал с товарищами и решил устроить ребенку аттракцион. Спуск осуществлялся с 7-го этажа.

В прокуратуре отметили, что в ходе проверки будет проведена оценка действий родителей ребенка и органов системы профилактики.

Ранее сообщалось, что пьяный отец в Волгоградской области посадил за руль своего малолетнего сына. Правоохранители остановили автомобиль, сочтя стиль езды неуверенным. Выяснилось, что машиной управлял 10-летний ребенок.