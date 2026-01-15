Пьяный отец посадил за руль 10-летнего сына в Волгоградской области

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция России"

Пьяный отец в Волгоградской области посадил за руль своего малолетнего сына. Об этом сообщил телеграм-канал ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 9 января 2025 года неподалеку от поселка Большевик. Правоохранители остановили автомобиль во время патруля, сочтя стиль езды неуверенным. Выяснилось, что транспортным средством управлял 10-летний ребенок, а на пассажирском сиденье находился его отец в состоянии алкогольного опьянения.

Со слов мужчины, он возвращался вместе с сыном из гостей, однако во время застолья выпил, потому принял решение посадить за руль ребенка. Машину эвакуировали на специализированную стоянку.

В отношении отца возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством"). Ему выписан штраф в размере 30 тысяч рублей.

