28 января, 11:50

Общество

Подмосковные врачи спасли 11-месячного мальчика с нарушением сердечного ритма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Врачи КДЦ "Ромашка" спасли 11-месячного мальчика с опасным нарушением сердечного ритма. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

По данным ведомства, во время планового приема врач-кардиолог заметил у ребенка аритмию – предсердно-желудочковую блокаду II степени. При этом состоянии сердце периодически "пропускает" удары, что без своевременного вмешательства может привести к кислородному голоданию и даже смерти.

За месяц до обращения мальчик перенес грипп, осложнившийся острым тонзиллитом. Вирусная инфекция может создавать серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и иногда вызывает миокардит – воспаление сердечной мышцы, рассказала заведующая детским отделением КДЦ "Ромашка" Регина Григорьева.

Медики оперативно собрали консилиум и по экстренным показаниям госпитализировали ребенка в ДНКЦ имени Л. М. Рошаля. Специалисты подтвердили диагноз и выбрали тактику лечения, отметила заведующая кардиологическим отделением Альфия Дроздова.

В настоящее время состояние юного пациента стабильное. Он продолжает проходить обследование и лечение под наблюдением врачей.

Ранее подмосковные медики удалили 15-летнему подростку опухоль в ноге размером 9 сантиметров. Диагностика выявила остеохондрому – образование, покрытое хрящевой "шапочкой". После операции мальчика выписали домой, через 3 недели он сможет вернуться к обычному образу жизни.

