Совфед ратифицировал соглашение с Белоруссией о защите от иностранного преследования

Совфед ратифицировал соглашение между Россией и Белоруссией о защите граждан от необоснованного преследования другими государствами и международными органами юстиции.

Документ основан на принципах международного права, касающихся дружеских отношений и сотрудничества между странами в соответствии с Уставом ООН. Речь в том числе идет о принципах невмешательства во внутренние дела других государств и их суверенном равенстве.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск сообща могут успешно противостоять вызовам времени. Он подчеркнул, что страны вместе строят будущее, опираясь на доверие и поддержку.

Более того, Россия никогда не потеряет Белоруссию, указывал глава республики. По его мнению, государства смогли сохранить единство благодаря совместной работе на региональном уровне.