Лукашенко: договор между Минском и Москвой гарантирует Белоруссии полную безопасность

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Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства обеспечивает полную безопасность Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании "Мир".

"Полную безопасность, никто не будет воевать с ядерной страной", – подчеркнул белорусский лидер, отвечая на вопрос журналиста о том, что дает договор о гарантиях безопасности Белоруссии.

Договор был подписан в Минске 6 декабря 2024 года. Документ определяет взаимные обязательства по обороне, защите суверенитета, независимости и конституционного строя стран.

По словам Владимира Путина, для решения таких задач государства могут использовать все свои силы и средства. Речь идет также и о российском тактическом ядерном оружии на территории Белоруссии.

Российский президент объяснял, что условия возможного применения этого оружия зафиксированы в обновленной ядерной доктрине. Его разрешается использовать в оборонительных целях в случае ответа на возможное нападение.