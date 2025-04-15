Нарышкин рассказал о реакции на атаку на Союзное государство

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Россия и Белоруссия видят повышение военной активности НАТО у своих границ. Об этом в разговоре с журналистами рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

"Мы чувствуем и видим, что европейские страны, особенно Франция, Великобритания и Германия, повышают уровень эскалации вокруг украинского конфликта", – цитирует его ТАСС.

Нарышкин предупредил, что в случае агрессии Североатлантического альянса против Союзного государства РФ и Белоруссии ущерб будет нанесен всему блоку, но в первую очередь пострадают Польша и Прибалтика. Прибалтийские столицы и Варшава должны это понять, отметил директор СВР.



"Нам надо действовать на упреждение. Мы к этому готовы", – заявил он, говоря о необходимости противодействия спецслужб агрессивным устремлениям недружественных государств.

Нарышкин подчеркнул, что перед КГБ Белоруссии и СВР РФ стоят непростые задачи по обеспечению безопасности граждан, но на этом этапе сделано уже довольно многое. Сотрудничество спецслужб двух стран, по его словам, строится на конструктивной и доверительной основе, при этом оно с каждым годом развивается и расширяется.

"Это взаимодействие является и продолжением, и отражением доверительных отношений между лидерами наших двух стран – президентом Владимиром Путиным и президентом Александром Лукашенко", – считает Нарышкин.

Ранее экс-кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску предупредил, что страна может стать ключом к развязыванию третьей мировой войны, которую начнет НАТО. Политик уверен, что в действия Альянса будут вовлечены все европейские страны и США.

Подобное развитие событий никогда не было в интересах Бухареста, однако ему не оставят выбора, так как государство имеет самую большую границу с Украиной, а также доступ к Черноморскому побережью и странам Балкан, считает политик.

