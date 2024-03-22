Грунтовые воды перестали поступать в рудник "Пионер"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Грунтовые воды перестали поступать на аварийный участок рудника "Пионер" в Амурской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, работа насосов высокой производительности приостановлена. Всего из аварийного участка рудника откачали 1,22 тысячи кубометров поступающих грунтовых вод.

Ранее на место происшествия доставили два мощных насоса для откачки грунтовых вод производительностью 150 и 900 кубических метров в час. Позже из Новокузнецка в зону ЧС отправили третий насос производительностью 750 кубометров в час. Он должен прибыть 23 марта.

Операция по спасению горняков продолжается четвертый день. Накануне спасатели почти на треть пробурили первую скважину, которая может предоставить им доступ к пропавшим горнякам. Скважина пробурена буровой установкой уже на 88 метров из необходимых 262 метров. Работы по бурению второй скважины также уже запущены.

Сейчас психологи оказывают помощь и поддержку родственникам горняков, которые оказались под землей. Так, уже две семьи планируют разместиться в пункте временного нахождения в городе Зеи Амурской области.

О происшествии на руднике "Пионер"появилась информация вечером 18 марта. Из-за обвала, который возник внутри рудника, без связи остались 13 человек. В связи с этим ЧП СК по Амурской области уже завел уголовное дело.

Утром 20 марта стало известно, что спасатели за сутки расчистили уже 90 метров завалов. При этом общий объем рухнувшей породы составляет примерно 190 тысяч кубических метров. В Амурской области введен региональный режим ЧС.

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