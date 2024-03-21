На руднике "Пионер" произошел прорыв более 190 тысяч кубометров породы

Фото: МЧС России

На руднике "Пионер" произошел прорыв более 190 тысяч кубических метров породы, сообщает ТАСС. Ранее говорилось о 80 тысячах кубометров.

Таким образом, объем обвалившейся горной породы превысил первоначальную оценку в два раза.

По последним данным, сотрудники МЧС пробурили на месте завала скважину глубиной 53 метра, сообщает "Радио 1". Специалисты экстренных служб круглосуточно ведут работу по спасению застрявших под землей горняков.

Идет бурение еще двух разведочных скважин, вывозится грунт и готовятся материалы для установки бетонных водоупорных перемычек. За ночь спасатели извлекли и вывезли более 160 кубометров осевшего грунта.

На месте происшествия работают две буровые установки. Первая пробивается к предполагаемому местонахождению заблокированных шахтеров, а вторая соединит спасателей с горизонтом подземной выработки для оценки обстановки внутри.

О ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области стало известно вечером в понедельник, 18 марта. Из-за обвала внутри рудника оказались 13 человек, с которыми до сих пор нет связи. По данному факту в СК по Амурской области уже возбудили уголовное дело.

По информации на утро 20 марта, спасатели за сутки смогли расчистить 90 метров завалов.

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