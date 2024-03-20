Обвал на руднике в Амурской области оказался в 9 раз выше первых оценок – СМИ

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Объем рухнувшей породы на руднике "Пионер" в Зейском муниципальном округе Амурской области, где на связь не выходят 13 горняков, превысил первоначальную оценку в 9 раз. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Общий объем горной массы достиг почти 80 тысяч кубометров, подчеркнул представитель служб. До этого специалисты сообщали, что шахту завалило грунтом объемом в 9 тысяч кубических метров.

Об инциденте на руднике стало известно вечером 18 марта. В результате внутри шахты оказались заблокированными 13 человек. По данным местного СК РФ, шахтеры находятся на глубине 120 метров.

Позднее руководитель МЧС РФ Александр Куренков уточнил, что горноспасатели стараются работать с максимальной скоростью для спасения застрявших горняков. По его словам, в среднем удается проходить 100–200 метров за 2 часа. Однако этому мешают жидкообразный грунт и крупногабаритные камни.

По данным на утро 20 марта, за сутки спасатели смогли расчистить 90 метров завалов. Теперь они планируют пробурить скважину, чтобы обеспечить откачку воды и наладить связь с шахтерами. На месте происшествия работают около 200 спасателей.



По факту обрушения горной породы на подземном руднике в СК по региону уже возбудили уголовное дело по статье 216 УК РФ ("Нарушение требований безопасности при ведении работ").





Обвал на руднике произошел в Амурской области



