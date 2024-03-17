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Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес в Исландии. Об этом сообщает издание Iceland Monitor.

Власти страны эвакуируют жителей города Гриндавик.

"Извержение началось на полуострове Рейкьянес. Сирены воздушной тревоги прозвучали несколько минут назад", – указано в сообщении.

В прошлый раз об извержении вулкана на полуострове Рейкьянес недалеко от Гриндавика стало известно 14 января. Из города также были эвакуированы все жители.

Лава дошла до построек, из-за чего некоторые дома загорелись. По словам директора департамента гражданской защиты Исландии Видира Рейниссона, граждане страны стоят перед началом цепочки событий, "с которыми будет сложно справиться".

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