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Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес в Исландии
Фото: TAСС/Planet Pix via ZUMA Press Wire/Zuma
Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес в Исландии. Об этом сообщает издание Iceland Monitor.
Власти страны эвакуируют жителей города Гриндавик.
"Извержение началось на полуострове Рейкьянес. Сирены воздушной тревоги прозвучали несколько минут назад", – указано в сообщении.
В прошлый раз об извержении вулкана на полуострове Рейкьянес недалеко от Гриндавика стало известно 14 января. Из города также были эвакуированы все жители.
Лава дошла до построек, из-за чего некоторые дома загорелись. По словам директора департамента гражданской защиты Исландии Видира Рейниссона, граждане страны стоят перед началом цепочки событий, "с которыми будет сложно справиться".
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