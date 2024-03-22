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22 марта, 10:14

Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Запорожской области

Фото: 123RF/grigorenko

Силовикам удалось помешать подготовке теракта в Запорожской области, украинского агента нейтрализовали. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ РФ.

"ФСБ предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами в Бердянске Запорожской области с участием завербованного гражданина России 1974 года рождения", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Там уточнили, что в преддверии президентских выборов злоумышленник попытался забрать из тайника средства поражения. Во время задержания мужчина оказал сопротивление, применив оружие, в результате чего был нейтрализован ответным огнем.

Ранее сотрудники ФСБ задержали злоумышленника, который готовился совершить диверсию в одной из войсковых частей в Екатеринбурге.

В отношении мужчины завели уголовное дело о приготовлении к террористическому акту. Сейчас он находится под стражей.

В столице арестовали мужчину, планировавшего теракт на ж/д станции

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происшествия
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