22 марта, 10:14Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Запорожской области
Фото: 123RF/grigorenko
Силовикам удалось помешать подготовке теракта в Запорожской области, украинского агента нейтрализовали. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ РФ.
"ФСБ предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами в Бердянске Запорожской области с участием завербованного гражданина России 1974 года рождения", – передает ТАСС сообщение ведомства.
Там уточнили, что в преддверии президентских выборов злоумышленник попытался забрать из тайника средства поражения. Во время задержания мужчина оказал сопротивление, применив оружие, в результате чего был нейтрализован ответным огнем.
Ранее сотрудники ФСБ задержали злоумышленника, который готовился совершить диверсию в одной из войсковых частей в Екатеринбурге.
В отношении мужчины завели уголовное дело о приготовлении к террористическому акту. Сейчас он находится под стражей.
В столице арестовали мужчину, планировавшего теракт на ж/д станции
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