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20 марта, 15:41

Происшествия

Пожар в строящемся ЖК в Подмосковье потушили

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Пожарным удалось потушить огонь в многоэтажном доме на юге Подмосковья. О происшествии рассказали представители регионального главка МЧС России.

"Пожар полностью ликвидирован. Один человек пострадал, он передан медикам", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Утром в среду, 20 марта, в строящемся жилом комплексе "Брусника" в Московской области вспыхнул утеплитель. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров.

Уточнялось, что ЧП произошло в деревне Сапроново. На место происшествия направились пожарно-спасательные подразделения. В 11:45 они локализовали возгорание, а в 11:55 ликвидировали открытое горение.

Строящаяся многоэтажка загорелась в пригороде Видного

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