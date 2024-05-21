СКР установил личности 17 жертв удара ВСУ по Белгороду

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Следственный комитет РФ установил личности всех жертв теракта в жилом доме в Белгороде, где при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) погибли 17 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба СКР.

"В рамках уголовного дела проведены генетические и иные экспертизы, по итогам которых установлены личности всех погибших. Расследование продолжается", – рассказали в СКР.

12 мая ВСУ ударили по многоквартирному дому, из-за чего один из подъездов 10-этажного дома полностью обрушился. Жертвами атаки стали 17 человек, еще 19 получили ранения.

По информации Минобороны РФ, в жилой дом попали фрагменты сбитой украинской ракеты "Точка-У". Согласно СМИ, ее могли запустить из района Казачьей Лопани в Харьковской области.

