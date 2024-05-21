Число погибших после сильной турбулентности на рейсе из Лондона достигло 2

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Количество жертв попадания самолета авиакомпании Singapore Airlines, который совершил экстренную посадку в аэропорту Бангкока, в зону сильной турбулентности увеличилось до двух человек. Об этом сообщает газета Khaosod.

По словам директора аэропорта Киттипхонга Киттикхачона, одним из погибших является 73-летний гражданин Великобритании. Сведений о втором погибшем не приводится.

Как отметило издание, в результате случившегося пострадали 30 человек, у 10 из которых диагностировали серьезные травмы. Заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин уточнил в беседе с ТАСС, что россияне за помощью не обращались.

О ЧП с самолетом стало известно днем 21 мая. Самолет вылетел из Лондона, но из-за сильной турбулентности сменил курс и приземлился в Бангкоке. В момент произошедшего на борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

В авиакомпании заявили, что сотрудничают с властями Таиланда, чтобы оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

