BI: пассажир Singapore Airlines умер во время сильной турбулентности

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Несколько пассажиров авиакомпании Singapore Airlines пострадали и один скончался во время сильной турбулентности. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на представителей перевозчика.

В момент произошедшего на борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа. Самолет вылетел из Лондона вечером 20 мая, но сменил курс и приземлился в Бангкоке.

В авиакомпании добавили, что сотрудничают с властями Таиланда, чтобы оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Ранее пассажир компании Air New Zealand сломал ногу во время турбулентности. После этого ему пришлось терпеть боль в течение семи часов. Сразу после посадки самолета мужчине оказали помощь.

