Nature: ученые обнаружили новые механизмы распознавания эмоций в мозге

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Ученые Итальянского технологического института обнаружили в человеческом мозге новый механизм распознания эмоций других людей, который запускается через активации нейронов связи между префронтальной и ретросплениальной корой мозга. Об этом сообщает журнал Nature Neuroscience.

В исследовании приняли участие около тысячи добровольцев. В ходе эксперимента им показывали картинки с сердитыми, счастливыми и нейтральными выражениями лиц людей. Показатели мозга испытуемых регистрировались с помощью методов магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Как отметили ученые, результаты МРТ показали, что в восприятии эмоций в мозге принимала участие специфическая схема, не изучавшаяся ранее. Схема представляет собой две отдаленные области мозга – префронтальную и ретросплениальную кору. По мнению экспертов, активность этих областей может пригодиться в лечении психиатрических заболеваний и расстройств развития нервной системы.

Ранее норвежские ученые опубликовали отчет об исследовании, в котором они изучали влияние интеллектуальной деятельности человека на когнитивные возможности в разные периоды жизни. Так, анализ полученных исследователями данных показал, что чем выше была умственная нагрузка на работников в 30, 40, 50 и 60 лет, тем ниже оказывался риск развития нарушений памяти в 70-летнем возрасте.