Ученые назвали факторы, которые способствуют развитию деменции

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Специалисты из Оксфордского университета выяснили, что некоторые участки мозга наиболее уязвимы к алкоголю, диабету и загрязнению воздуха, связанному с дорожным движением. Об этом сообщает "Радио 1".

Эксперты посоветовали пить меньше алкоголя, избегать пыльных дорог и сократить потребление сахара. Это три наиболее эффективные вещи, которые помогут снизить шансы на развитие деменции.

Команда из Оксфордского университета изучила 161 фактор риска появления деменции и упорядочила их в соответствии с воздействием на мозг. Ученые исследовали результаты сканирования мозга 40 000 человек в Великобритании в возрасте старше 45 лет.

Специалисты разделили факторы риска, которые можно изменить в течение жизни, чтобы снизить риск развития деменции, на 15 широких категорий. Туда вошли кровяное давление, уровень холестерина, диабет, вес, употребление алкоголя, курение, депрессивное настроение, воспаление, загрязнение окружающей среды, слух, сон, социальное взаимодействие, диета, физическая активность и образование.

"Мы обнаружили, что несколько вариаций в геноме причастны к сердечно-сосудистым смертям, шизофрении, болезням Альцгеймера и Паркинсона", – сказала профессор Гвенаэль Дуо.

Общество Альцгеймера сообщает, что сегодня в Великобритании более 900 000 человек живут с деменцией. По их прогнозам, к 2040 году это число возрастет до 1,6 миллиона.

Ранее россиянам рассказали, что быстрая утомляемость, неустойчивая походка и проблемы с памятью являются симптомами развития рассеянного склероза. Это аутоиммунное заболевание поражает людей в любом возрасте.