Творческие мастер-классы пройдут на ВДНХ в выходные

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Музей Транспорта Москвы проведет творческие мастер-классы для детей на ВДНХ, сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Уточняется, что мероприятия состоятся 25 и 26 мая в павильоне "Транспорт СССР". Попасть на них можно будет с 13:00.

Посетители смогут послушать истории московского транспорта, а также ознакомиться с выставкой "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра".

Кроме того, дети смогут принять участие в мастер-классе по созданию транспортных моделей. Для них будут подготовлены коллажи, трафареты и прочие необходимые подручные материалы.

Все эти мероприятия будут полностью бесплатными.

Ранее сообщалось, что в субботу, 1 июня, в Зеленом театре ВДНХ начнется новый сезон. Для зрителей будут подготовлены концерты эстрадных артистов и звезд отечественного рока. Также москвичи смогут посмотреть различные театральные постановки, стендап-шоу и творческие вечера.