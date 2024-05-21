21 мая, 17:23Город
Творческие мастер-классы пройдут на ВДНХ в выходные
Фото: 123RF/lainen
Музей Транспорта Москвы проведет творческие мастер-классы для детей на ВДНХ, сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.
Уточняется, что мероприятия состоятся 25 и 26 мая в павильоне "Транспорт СССР". Попасть на них можно будет с 13:00.
Посетители смогут послушать истории московского транспорта, а также ознакомиться с выставкой "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра".
Кроме того, дети смогут принять участие в мастер-классе по созданию транспортных моделей. Для них будут подготовлены коллажи, трафареты и прочие необходимые подручные материалы.
Все эти мероприятия будут полностью бесплатными.
Ранее сообщалось, что в субботу, 1 июня, в Зеленом театре ВДНХ начнется новый сезон. Для зрителей будут подготовлены концерты эстрадных артистов и звезд отечественного рока. Также москвичи смогут посмотреть различные театральные постановки, стендап-шоу и творческие вечера.
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