Соревнования, пленэры и ярмарки пройдут по всей столице на фестивале "Лето в Москве"

В этом сезоне в столице впервые пройдет фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!". В рамках проекта для жителей города подготовили десятки концертов, мастер-классов, лекций и квестов. Рассказываем, что ждет гостей и как найти мероприятия в своем районе.

100 дней лета

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" откроется 1 июня: проект объединит все летние активности и станет самым продолжительным городским фестивалем в мире, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Продлится "Лето в Москве" до 8 сентября. За это время в столице пройдет более 250 тысяч мероприятий: всех желающих ждут игры в баскетбол и волейбол, танцы, фитнес-зарядки, кулинарные и творческие мастер-классы, кинопоказы и ярмарки.



Сергей Собянин мэр Москвы Целых 100 дней будут работать фестивальные площадки по всему городу: бульвары и скверы, парки и набережные, традиционные точки проведения праздников и фестивалей и абсолютно неожиданные места – вроде площадок для выгула собак.

Всего же будет доступно свыше 600 фестивальных точек. При этом предприниматели могут бесплатно забронировать место и провести мероприятие: по словам Собянина, о готовности принять участие в проекте заявили уже больше 500 человек.

Спорт, искусство, отдых

Мероприятия фестиваля будут охватывать огромное количество интересов – от оригами до дрессуры. Например, на Никитском бульваре пройдет вернисаж, а на Покровском – литературные чтения. На Петровском будут ждать художников, которые любят пленэр, а на Рождественском и Страстном пройдут выступления уличных музыкантов. В свою очередь, на Гоголевском бульваре организуют игры в шахматы, на Тверском – мини-фестивали моды и фото, а на Яузском – мастер-классы по граффити.

В парках, а также на популярных набережных города пройдут спортивные тренировки, тематические мастер-классы, литературные чтения, музыкальные выступления. Одной из площадок станет парк "Фестивальный" на Сущевском Валу: уже на первые числа июня там запланированы зарядки, тренировки по игре в настольный теннис, занятия по рисованию и оригами, а также дискотеки для маленьких и взрослых. Любители спорта найдут себе варианты досуга и на Большом Овчинниковском переулке: там для гостей подготовили турниры по баскетболу.

Кроме того, немало мероприятий пройдет для владельцев домашних животных: на площадках запланированы встречи с кинологами, мастер-классы по грумингу и уроки по дрессировке.

Также организаторы предлагают поучаствовать в чемпионате мира по игре "Камень, ножницы, бумага" с призовым фондом в размере 5 миллионов рублей (место проведения соревнования пока не раскрывается).

А в летних кафе и гастропавильонах гости смогут попробовать сезонное меню с мороженым, прохладительными напитками и сладкой ватой.

Все площадки и расписание мероприятий в конкретном районе доступны по ссылке.